Earth Save Science Collaborative: Климатологи предрекли Земле самоуничтожение от перегрева

По информации Earth Save Science Collaborative, американские ученые выразили мнение о быстром развитии экстремальных геодинамических и климатических явлений на Земле.

Фото: openverse

Согласно их анализу, изменения климата на планете приводят не только к увеличению интенсивности, но и к расширению масштабов вулканических извержений, атмосферных явлений, сейсмической активности, термических аномалий, гравитационных колебаний и гидрологических изменений. Ученые выявили ряд потенциально опасных аномалий в различных слоях земной системы.

Исследователи отмечают смещение и дестабилизацию ядра Земли, хаотическое и непредсказуемое ускорение её вращения и изменение положения её оси. Прогнозируется, что в ближайшие годы начнется процесс автоуничтожения самой планеты. Ученые также считают, что океаны больше не выполняют свою роль компенсирующего и охлаждающего механизма, что представляет серьезную угрозу наступления масштабной катастрофы.

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