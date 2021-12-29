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Эксперты объяснили, как правильно выбрать вино на Новый год

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Эксперты Роскачества рассказали, на что нужно обращать внимание, выбирая вино к новогоднему столу.

Эксперты объяснили, как правильно выбрать вино на Новый год

По их словам, перед покупкой следует внимательно изучить этикетку и условия хранения продукта, передаёт РИА Новости. Специалисты объяснили, что вино необходимо хранить и продавать при температуре 5-20 градусов Цельсия.

"Если бутылка на ощупь заметно тёплая — это повод отказаться от покупки", — отметили в Роскачестве.

После приобретения вина его следует поставить подальше от батареи, однако на балкон бутылку уносить не нужно, так как это негативно отразится на свойствах напитка, подчеркнули эксперты. Большую роль также играет температура подачи:

  • Для игристых вин — от 7 до 10 градусов Цельсия;
  • Для белых вин — от 10 до 11 градусов;
  • Для красных — от 12 до 14 градусов.

Специалисты объяснили, что на этикете обычно указывают регион происхождения винограда. Если такой отметки нет, то перед покупателем не вино, а другой напиток.

В случае приобретения вина в сегменте от 400 до 500 рублей, необходимо смотреть на дату разлива. Для белых или игристых вин лучший вариант разлива не раньше, чем за шесть месяцев до открытия бутылки, для красного — за год.

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Автор: Юлия Миленина
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