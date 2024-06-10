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Как сэкономить на полисе ОСАГО: эксперты Роскачества назвали 4 простых способа

Роскачество советует сравнивать цены на ОСАГО, чтобы сэкономить на полисе

1:33
Страхование

Центр финансовой экспертизы Роскачества предложил эффективные методы по снижению затрат на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).

Роскачество советует сравнивать цены на ОСАГО, чтобы сэкономить на полисе
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам экспертов, один из ключевых методов экономии – сравнение цен на полисы ОСАГО в разных страховых компаниях. В интернете можно найти ресурсы, которые позволяют выбрать наиболее выгодные условия. На официальных сайтах большинства страховых компаний есть онлайн-калькуляторы. На основе данных водителей, допущенных к управлению автомобилем, система моментально рассчитывает стоимость полиса.

Роскачество рекомендует оформлять новый полис заранее, за месяц-полтора до окончания текущего. Это даёт шанс получить скидку от страховой компании, которая заинтересована в продолжении сотрудничества с текущими клиентами.

Еще один способ сэкономить – регистрация автомобиля в регионе с более низким коэффициентом территории (КТ). В областях тарифы на ОСАГО обычно ниже, чем в крупных городах. Если есть возможность зарегистрировать автомобиль в области, это может существенно снизить стоимость полиса.

Также стоит учитывать коэффициент сезонности (КС), который влияет на стоимость полиса. Если автомобиль используется только в течение девяти месяцев в году или меньше, это может снизить стоимость страховки, сообщает RT.

Ранее эксперты рассказали, как получить компенсацию, если машину повредили на крытом паркинге.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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