Как сэкономить на полисе ОСАГО: эксперты Роскачества назвали 4 простых способа

Центр финансовой экспертизы Роскачества предложил эффективные методы по снижению затрат на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
По словам экспертов, один из ключевых методов экономии – сравнение цен на полисы ОСАГО в разных страховых компаниях. В интернете можно найти ресурсы, которые позволяют выбрать наиболее выгодные условия. На официальных сайтах большинства страховых компаний есть онлайн-калькуляторы. На основе данных водителей, допущенных к управлению автомобилем, система моментально рассчитывает стоимость полиса.
Роскачество рекомендует оформлять новый полис заранее, за месяц-полтора до окончания текущего. Это даёт шанс получить скидку от страховой компании, которая заинтересована в продолжении сотрудничества с текущими клиентами.
Еще один способ сэкономить – регистрация автомобиля в регионе с более низким коэффициентом территории (КТ). В областях тарифы на ОСАГО обычно ниже, чем в крупных городах. Если есть возможность зарегистрировать автомобиль в области, это может существенно снизить стоимость полиса.
Также стоит учитывать коэффициент сезонности (КС), который влияет на стоимость полиса. Если автомобиль используется только в течение девяти месяцев в году или меньше, это может снизить стоимость страховки, сообщает RT.
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