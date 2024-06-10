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Повредили авто на крытом паркинге: как получить возмещение по ОСАГО и каско

Banki.ru: ДТП на крытом паркинге попадает под действие ОСАГО

Страхование

ДТП на подземной парковке или в гараже — неприятность, знакомая многим автовладельцам. Банки.ру рассказали, как в этом случае возместить ущерб по полисам ОСАГО и каско.

Banki.ru: ДТП на крытом паркинге попадает под действие ОСАГО
Фото: commons.wikimedia.org by Н005 is licensed under public domain

Как получить выплату по ОСАГО

Страховка ОСАГО распространяется на аварии, произошедшие на территории закрытых паркингов. Хотя ранее некоторые страховые компании отказывались покрывать такие случаи, сегодня закон об ОСАГО четко указывает, что эксплуатация транспортного средства включает движение на прилегающих к дорогам территориях, таких как дворы, жилые массивы, стоянки и заправочные станции.

Вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов подтверждает, что авария в крытом паркинге подпадает под покрытие ОСАГО. Процесс возмещения ущерба аналогичен аварии на дороге общего пользования.

Егор Серебрянников из "Ингосстраха" поясняет, что для возмещения по ОСАГО должен быть определён виновник ДТП. Если виновник скрылся, ущерб покрывает только полис каско. Если повреждены стены паркинга или другое оборудование, ДТП следует оформить в полиции, и ОСАГО покроет вред, причиненный имуществу.

Как работает каско при авариях на парковке

Павел Яковлев из "РЕСО-Гарантии" отмечает, что самые частые аварии на паркингах связаны с наездом на препятствия или другие машины. Встречаются случаи затопления паркинга или повреждения автомобиля тележками. В "Ренессанс страховании" среди частых страховых случаев также называют царапины на автомобилях из-за сложностей с маневрированием.

Вадим Тарасов из "Ингосстраха" поясняет, что все эти риски покрываются полисом каско и часто включены в базовое покрытие договоров добровольного автострахования. При наезде на столб обращаться за возмещением можно только по каско. Если повреждено чужое авто, пострадавший получает возмещение по ОСАГО, а виновник — по своему каско.

Оформление страхового случая

При ДТП на парковке оформление происходит по тем же правилам, что и на дороге. Если повреждено оборудование паркинга, требуется вызвать ГИБДД или полицию. Полис ОСАГО покроет ущерб на сумму до 400 тыс. рублей. Без каско ремонтировать свою машину придется самостоятельно.

Если ущерб другому автомобилю составляет до 100 тыс. рублей, можно оформить "Европротокол" без фотофиксации. Если ущерб от 100 тыс. до 400 тыс., требуется фотофиксация в приложении "Помощник ОСАГО", "ДТП Европротокол" или "Госуслуги-Авто". Без каско виновник покрывает ущерб полностью, а потерпевший может взыскать часть, превышающую максимальную выплату ОСАГО, через суд.

Если ваше авто повредили на парковке и скрылись, ущерб покроет только полис каско. В этом случае оформление происходит через ГИБДД.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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