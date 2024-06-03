Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блиновская обанкротилась
Италия вводит временный пограничный контроль с 5 по 18 июня
В России снизились цены на электромобили: причины и подробности
"Морские котики" выступили против засилья "петухов"
Лыжи и их развитие в стране
Шея и декольте: эксперт по коже поделилась советами по уходу за деликатной зоной
"Душу монаха" больше продавать не будут
Саратовские учёные считают, что нехватка сна может привести к болезни Альцгеймера
Омлет со шпинатом и грибами: вкусный и полезный завтрак
"Поставили перед фактом": "Тинькофф Страхование" отключило агентам возможность продавать ОСАГО без каско

"Тинькофф Страхование" вынуждает агентов продавать ОСАГО вместе с каско

0:58
Страхование

Компания "Тинькофф Страхование" с 28 мая предлагает агентам-юрлицам продавать полисы ОСАГО только вместе с каско. Об этом участники рынка рассказали Телеграм-каналу "Страховой случай".

"Тинькофф Страхование" вынуждает агентов продавать ОСАГО вместе с каско
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

"Просто поставили перед фактом, отключив возможность продать ОСАГО клиенту без автокаско", — цитирует источник одного из агентов.

По мнению авторов канала, подобная практика страховщика напрямую связана с увеличением выплат по ОСАГО на 138% в первом квартале 2024 года.

"Страховой случай" напоминает, что российское законодательство запрещает навязывать дополнительные услуги при продаже обязательных страховых продуктов. Если страховая компания ставит подобные условия, агентам следует обратиться в Федеральную антимонопольную службу, резюмирует ТГ-канал.

Ранее эксперты рассказали, кому стоит оформить каско.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
"Морские котики" выступили против засилья "петухов"
Лыжи и их развитие в стране
Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов
"Тинькофф Страхование" вынуждает агентов продавать ОСАГО вместе с каско
Шея и декольте: эксперт по коже поделилась советами по уходу за деликатной зоной
"Душу монаха" больше продавать не будут
Саратовские учёные считают, что нехватка сна может привести к болезни Альцгеймера
Омлет со шпинатом и грибами: вкусный и полезный завтрак
Как новосибирский бизнес помогает России реализовывать международные задачи
Бизнесмен Торрембини: "Итальянские грузы в Россию могут просто заблокировать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников