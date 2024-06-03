"Поставили перед фактом": "Тинькофф Страхование" отключило агентам возможность продавать ОСАГО без каско

"Тинькофф Страхование" вынуждает агентов продавать ОСАГО вместе с каско

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Тинькофф Страхование" с 28 мая предлагает агентам-юрлицам продавать полисы ОСАГО только вместе с каско. Об этом участники рынка рассказали Телеграм-каналу "Страховой случай".

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"Просто поставили перед фактом, отключив возможность продать ОСАГО клиенту без автокаско", — цитирует источник одного из агентов.

По мнению авторов канала, подобная практика страховщика напрямую связана с увеличением выплат по ОСАГО на 138% в первом квартале 2024 года.

"Страховой случай" напоминает, что российское законодательство запрещает навязывать дополнительные услуги при продаже обязательных страховых продуктов. Если страховая компания ставит подобные условия, агентам следует обратиться в Федеральную антимонопольную службу, резюмирует ТГ-канал.

Ранее эксперты рассказали, кому стоит оформить каско.