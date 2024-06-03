"Поставили перед фактом": "Тинькофф Страхование" отключило агентам возможность продавать ОСАГО без каско

Компания "Тинькофф Страхование" с 28 мая предлагает агентам-юрлицам продавать полисы ОСАГО только вместе с каско. Об этом участники рынка рассказали Телеграм-каналу "Страховой случай".
"Просто поставили перед фактом, отключив возможность продать ОСАГО клиенту без автокаско", — цитирует источник одного из агентов.
По мнению авторов канала, подобная практика страховщика напрямую связана с увеличением выплат по ОСАГО на 138% в первом квартале 2024 года.
"Страховой случай" напоминает, что российское законодательство запрещает навязывать дополнительные услуги при продаже обязательных страховых продуктов. Если страховая компания ставит подобные условия, агентам следует обратиться в Федеральную антимонопольную службу, резюмирует ТГ-канал.
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