Российские страховщики уже выплатили 240 млн рублей аграриям за посевы, пострадавшие от заморозков, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции "30 лет ВСС — от прошлого к цифровому будущему".
"Урожай будет. По всем рациональным прогнозам основания для беспокойства, что мы остались без хлеба, нет никаких. Пострадал всего лишь 1% посевных площадей. Да, это масштабные заморозки этого года, территориальное их распределение очень большое. У страховщиков тоже незначительные убытки. На сегодняшний день по заявленным убыткам, они, конечно, еще не все поступили, у нас чуть больше 1 млрд р. Уже на сегодняшний день наши страховые компании заплатили 240 млн р., перечислили нашим уважаемым аграриям", — заявил Биждов.
Он подчеркнул, что страховщики оперативно реагируют на заявления аграриев, во многом благодаря системе космического мониторинга, предоставляющей бесплатный доступ всем страховщикам, пишет "Прайм".
"Урегулирование убытков происходит сегодня следующим образом: заявление от страхователя, уведомление, проверка этих полей, то есть поля видны страховщикам досконально, хотя, к сожалению, бывают исключения, когда бывает облачность. Затем идет подтверждение теми специалистами, которые пользуются космическим мониторингом, и оформляется страховой акт на очень ускоренный тип страховой выплаты", — пояснил он.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.