Российские страховщики выплатили аграриям 240 млн рублей за посевы, пострадавшие от заморозков

Аграрии получили 240 млн рублей от страховщиков за ущерб от заморозков

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские страховщики уже выплатили 240 млн рублей аграриям за посевы, пострадавшие от заморозков, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции "30 лет ВСС — от прошлого к цифровому будущему".

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"Урожай будет. По всем рациональным прогнозам основания для беспокойства, что мы остались без хлеба, нет никаких. Пострадал всего лишь 1% посевных площадей. Да, это масштабные заморозки этого года, территориальное их распределение очень большое. У страховщиков тоже незначительные убытки. На сегодняшний день по заявленным убыткам, они, конечно, еще не все поступили, у нас чуть больше 1 млрд р. Уже на сегодняшний день наши страховые компании заплатили 240 млн р., перечислили нашим уважаемым аграриям", — заявил Биждов.

Он подчеркнул, что страховщики оперативно реагируют на заявления аграриев, во многом благодаря системе космического мониторинга, предоставляющей бесплатный доступ всем страховщикам, пишет "Прайм".

"Урегулирование убытков происходит сегодня следующим образом: заявление от страхователя, уведомление, проверка этих полей, то есть поля видны страховщикам досконально, хотя, к сожалению, бывают исключения, когда бывает облачность. Затем идет подтверждение теми специалистами, которые пользуются космическим мониторингом, и оформляется страховой акт на очень ускоренный тип страховой выплаты", — пояснил он.