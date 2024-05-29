Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как понять, чего хочет кошка
Эндокринолог Машкова: употребление протеиновых батончиков ведёт к повышению сахара
Частичный скелет ранее неизвестного динозавра-теропода найден в Сибири
Мор: Вряд ли "ПСЖ" заберет Сафонова за € 20 млн как третьего вратаря
Бьюти-лайфхаки: активированный уголь для здоровой кожи без прыщей и перхоти
Большинство россиян остаются дома во время ремонта
Исследование показало, что поход в сауну снижает риск психоза
Кинологи назвали основные ошибки во время прогулки с собакой
Народные средства в помощь и луковой мухи не будет
Российские страховщики выплатили аграриям 240 млн рублей за посевы, пострадавшие от заморозков

Аграрии получили 240 млн рублей от страховщиков за ущерб от заморозков

1:39
Страхование

Российские страховщики уже выплатили 240 млн рублей аграриям за посевы, пострадавшие от заморозков, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции "30 лет ВСС — от прошлого к цифровому будущему".

Аграрии получили 240 млн рублей от страховщиков за ущерб от заморозков
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

"Урожай будет. По всем рациональным прогнозам основания для беспокойства, что мы остались без хлеба, нет никаких. Пострадал всего лишь 1% посевных площадей. Да, это масштабные заморозки этого года, территориальное их распределение очень большое. У страховщиков тоже незначительные убытки. На сегодняшний день по заявленным убыткам, они, конечно, еще не все поступили, у нас чуть больше 1 млрд р. Уже на сегодняшний день наши страховые компании заплатили 240 млн р., перечислили нашим уважаемым аграриям", — заявил Биждов.

Он подчеркнул, что страховщики оперативно реагируют на заявления аграриев, во многом благодаря системе космического мониторинга, предоставляющей бесплатный доступ всем страховщикам, пишет "Прайм".

"Урегулирование убытков происходит сегодня следующим образом: заявление от страхователя, уведомление, проверка этих полей, то есть поля видны страховщикам досконально, хотя, к сожалению, бывают исключения, когда бывает облачность. Затем идет подтверждение теми специалистами, которые пользуются космическим мониторингом, и оформляется страховой акт на очень ускоренный тип страховой выплаты", — пояснил он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из реестра иностранных агентов
Обратное мытьё волос: новый путь к здоровым и живым локонам
Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком
Деонтей Уайлдер рассказал, кто его фаворит в реванше Усика и Фьюри
Строительные материалы подорожали в среднем на 70%
Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей
arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли
Клиенты "Росгосстраха" получили более 153 млн рублей за потерянный урожай
Эксперты ответили, почему кошка может стать агрессивной
Большинство электронных виз в Россию были выданы Китайцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников