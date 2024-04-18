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Страховка для хвоста: россиянам начали активно предлагать полисы для животных

В России растёт спрос на страхование домашних животных

2:13
Страхование

Страховые компании начали активно продвигать на рынке пакетные предложения для владельцев домашних животных, сообщает Banki.ru.

В России растёт спрос на страхование домашних животных
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Помимо компенсации стандартных услуг ветеринара в полис может входить целый ряд других опций, начиная от передержки питомцев после операции до консультаций зоопсихологов.

Так, Страховой Дом "ВСК" совместно с оператором мобильной связи Tele2 предлагает услугу "С заботой о питомце": по ней можно получить компенсацию расходов на лечение животного, а также возместить ущерб, если животное нанесло вред третьему лицу. Стоимость страховки на год — от 1,4 тыс. до 7,6 тыс. рублей, в зависимости от пакета.

Рост предложений компаний по страхованию животных объясняется востребованностью подобных услуг со стороны владельцев, считает аналитик Банки. ру Илья Чуриков. В свою очередь, интерес граждан к страхованию питомцев связан с повышением культуры содержания домашних животных, а также улучшением финансовой грамотности россиян, добавил он.

"Услуга страхования домашних питомцев всегда была в арсенале страховщиков, однако широкого распространения до недавнего времени не имела. Наполнение полисов заметно отличается в различных страховых компаниях. Страховка может включать в себя комбинацию таких услуг, как компенсация понесенных расходов на ветеринарную помощь, диагностику, хирургию в случае травмы, защиту от укуса клеща, телемедицину и прочее", — рассказал эксперт.

По словам Чурикова, при благоприятной экономической обстановке в стране сегмент страхования животных в будущем может серьезно вырасти. Сейчас же рынок только начинает раскрывать свой потенциал, отметил он.

"Однако любое снижение доходов целевой аудитории может обернуться отказом от страхования, поскольку здоровье питомца не всегда воспринимается клиентами как первоочередная трата", — пояснил аналитик.

Ранее Чуриков рассказал о подвохах полиса ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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