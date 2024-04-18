Эксперты рассказали, как быстрее погасить ипотеку и снизить сумму переплаты

Banki.ru: страхование ипотеки поможет быстрее выплатить кредит

3:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование жизни для ипотеки является добровольным, но полис помогает снизить процентную ставку по кредиту и финансовую нагрузку заёмщика. За счёт сэкономленных таким образом денег можно досрочно погасить кредит и снизить сумму переплаты. Эксперт Banki. ru Наталья Васильева рассказала, как это сделать.

Фото: flickr.com by Джон Эванс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Расчет ежемесячного платежа без страховки и со страховкой

Для примера Наталья рассчитала ежемесячный платеж и стоимость ипотечной страховки для 40-летнего мужчины, который взял ипотеку на 5 млн руб. на срок 20 лет со ставкой 16%.

Размер ежемесячного платежа в его случае — 69 562 рубля, а размер выплаченных за весь срок кредита процентов — 11 685 923 руб.

ПЕсли процентная ставка снизится на 1%, то ежемесячный платёж составит 65 839 руб. (экономия 3723 руб.), а проценты уменьшатся до 10 794 438 руб. (экономия 891 485 руб.).

Стоимость страхования жизни для ипотеки для мужчины — от 12 500 до 21 250 рублей в год. Если клиент оформит самый недорогой полис, то всего за год за счёт снижения процентной ставки его экономия составит 32 176 рублей.

На сколько можно сократить срок погашения ипотеки

При внесении раз в год сэкономленных денег на досрочное погашение ипотеки и вкладывание её в уменьшение основного долга, клиент погасит кредит (при сохранении той же суммы ежемесячного платежа) за 17 лет вместо 20. Сумма выплаченных за всё время процентов составит 8 867 015 руб.

Таким образом он:

сокращает срок погашения кредита на 3 года;

экономит на переплате суммарно 2,8 млн рублей.

Как погасить ипотечный кредит быстрее за счет страховки

Таким образом, чтобы быстрее рассчитаться с банком, нужно:

Рассчитать размер ежемесячного платежа.

Узнать у банка, можно ли снизить процентную ставку за оформление страховки жизни и здоровья.

Рассчитать размер ежемесячного платежа по сниженной ставке.

Узнать стоимость страховки и рассчитать сумму чистой ежегодной экономии с её учётом.

Вкладывать раз в год сэкономленные средства в погашение основного долга по ипотеке итем самым сократить срок кредита вместе с суммой переплаты.

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