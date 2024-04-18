Эксперты рассказали, как быстрее погасить ипотеку и снизить сумму переплаты

Страхование жизни для ипотеки является добровольным, но полис помогает снизить процентную ставку по кредиту и финансовую нагрузку заёмщика. За счёт сэкономленных таким образом денег можно досрочно погасить кредит и снизить сумму переплаты. Эксперт Banki. ru Наталья Васильева рассказала, как это сделать.
Для примера Наталья рассчитала ежемесячный платеж и стоимость ипотечной страховки для 40-летнего мужчины, который взял ипотеку на 5 млн руб. на срок 20 лет со ставкой 16%.
Размер ежемесячного платежа в его случае — 69 562 рубля, а размер выплаченных за весь срок кредита процентов — 11 685 923 руб.
ПЕсли процентная ставка снизится на 1%, то ежемесячный платёж составит 65 839 руб. (экономия 3723 руб.), а проценты уменьшатся до 10 794 438 руб. (экономия 891 485 руб.).
Стоимость страхования жизни для ипотеки для мужчины — от 12 500 до 21 250 рублей в год. Если клиент оформит самый недорогой полис, то всего за год за счёт снижения процентной ставки его экономия составит 32 176 рублей.
При внесении раз в год сэкономленных денег на досрочное погашение ипотеки и вкладывание её в уменьшение основного долга, клиент погасит кредит (при сохранении той же суммы ежемесячного платежа) за 17 лет вместо 20. Сумма выплаченных за всё время процентов составит 8 867 015 руб.
Таким образом он:
Таким образом, чтобы быстрее рассчитаться с банком, нужно:
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