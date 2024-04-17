Телефонные мошенники придумали новую схему "развода" россиян с полисами ОМС

Фонд ОМС: телефонные мошенники придумали новую схему обмана

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Федеральный фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества: россиянам звонят и требуют срочно заменить полис обязательного медицинского страхования на новый с QR-кодом.

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При этом мошенники представляются сотрудниками медицинских организаций, территориальных фондов ОМС, представителями департаментов и Минздрава, говорится в сообщении фонда в соцсетях.

Одновременно преступники присылают человеку СМС с цифровым кодом, который требуют сообщить им для перевода денег на "безопасный" банковский счет.

Фонд ОМС порекомендовал не разговаривать с мошенниками, а положить трубку и сообщить о случившемся в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.

В сообщении говорится, что сотрудники страховых медорганизаций могут звонить гражданам, чтобы актуализировать данные полиса, но никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не озвучивают и не запрашивают персональные данные, а также не просят перевести куда-либо деньги.

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