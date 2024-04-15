Депутат Татьяна Буцкая призывает к поддержке молодых мам: новая программа восстановления после родов в ОМС

Депутат Татьяна Буцкая: программу восстановления после родов нужно ввести в ОМС

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказала предложение о включении в систему Обязательного медицинского страхования программы восстановления после родов. Эту инициативу она представила в своём телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Luis Levrato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автор идеи отмечает, что обучение в школах подготовки к родам заканчивается с приходом малыша на свет, хотя женщины нуждаются в поддержке и после этого события. Такие симптомы, как бессонные ночи, изменения гормонального баланса, и послеродовая депрессия, часто возникают у молодых мам. Поэтому программа восстановления является крайне важной.

"К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами, и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. Программу восстановления после родов — ввести в ОМС!" — отметила депутат.