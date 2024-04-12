Находящиеся под завалами в шахте "Пионер" горняки застрахованы в "Согласии" на 2 млн рублей каждый

Девять из тринадцати рабочих, оказавшихся заблокированными в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, застрахованы в СК "Согласие" в рамках страхования жизни и здоровья сотрудников от несчастных случаев.
Сотрудники одного из крупнейших российских золотодобывающих предприятий находятся под завалами после обрушения горной массы 18 марта. 1 апреля операция по их спасению была прекращена из-за угрозы повторных обвалов и смертельных рисков для участников спасательной операции.
В "Согласии" уточнили, что договоры страхования покрывают риски смерти, инвалидности и травм в результате несчастного случая. Страховая сумма на каждого застрахованного горняка составляет 2 млн руб.
Пропавшие рабочие могут быть признаны погибшими по решению суда, а их близкие родственники имеют право на возмещение при признании случая страховым, подчеркнул страховщик.
"Мы поддерживаем связь со страхователем и проводим необходимые консультации", — рассказали в "Согласии".
Горно-гидрометаллургический комбинат "Пионер" принадлежит группе компаний "Петропавловск".
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