Находящиеся под завалами в шахте "Пионер" горняки застрахованы в "Согласии" на 2 млн рублей каждый

Горняки в затопленном руднике "Пионер" застрахованы в "Согласии"

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Девять из тринадцати рабочих, оказавшихся заблокированными в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, застрахованы в СК "Согласие" в рамках страхования жизни и здоровья сотрудников от несчастных случаев.

Фото: panoramio.com by Шабанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сотрудники одного из крупнейших российских золотодобывающих предприятий находятся под завалами после обрушения горной массы 18 марта. 1 апреля операция по их спасению была прекращена из-за угрозы повторных обвалов и смертельных рисков для участников спасательной операции.

В "Согласии" уточнили, что договоры страхования покрывают риски смерти, инвалидности и травм в результате несчастного случая. Страховая сумма на каждого застрахованного горняка составляет 2 млн руб.

Пропавшие рабочие могут быть признаны погибшими по решению суда, а их близкие родственники имеют право на возмещение при признании случая страховым, подчеркнул страховщик.

"Мы поддерживаем связь со страхователем и проводим необходимые консультации", — рассказали в "Согласии".

Горно-гидрометаллургический комбинат "Пионер" принадлежит группе компаний "Петропавловск".

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