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Chery и Haval — в антилидерах. Число аварий с участием "китайцев" в России выросло почти на 50%

"ВСК": в первом квартале 2024 года число ДТП с китайскими машинами выросло на 48%

2:06
Страхование

В 2024 году число ДТП с участием китайских автомобилей выросло на 48%, сообщили аналитики Страхового Дома "ВСК".

"ВСК": в первом квартале 2024 года число ДТП с китайскими машинами выросло на 48%
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В компании также отметили, что обслуживание авто из КНР в среднем подешевело на 6% по итогам квартала этого года. Самыми дорогими в ремонте оказались бренды GAC, Hafei и BYD.

Рост аварий с участием "китайцев" страховщик объяснил ростом их популярности в России. Лидерами по количеству ДТП в 2024 году стали Chery Tiggo 7 Pro (10%), Haval Jolion (8%), Haval F7 (6%) и Geely Coolray (5%).

При этом мужчины чаще становятся виновниками аварий (74%). Также "ВСК" отметила увеличение доли молодежи в числе аварий с китайскими авто — с 10% до 12%.

Большая часть ДТП с "китайцами" случается в Москве и Московской области (22%), Краснодарский край (5,5%), Санкт-Петербург (4%), Нижегородская область и Татарстан (по 3%).

Дороже всего в обслуживании, судя по выплатам по ОСАГО, обходятся в 2024 GAC (152 тыс. рублей), Haima (124 тыс. рублей), Hafei (123 тыс. рублей), электрокары BYD (120 тыс. рублей), Zotye (91 тыс. рублей) и FAW (85 тыс. рублей). Наименее затратными оказались Dongfeng (DFM) (58 тыс. рублей), JAC (59 тыс. рублей), Tank (59 тыс. рублей) и Kaiyi (60 тыс. рублей).

По данным аналитиков, средняя стоимость ремонта Haval в России составляет 62 тыс. рублей, Chery — 67 тыс. рублей, Geely — 69 тыс. рублей. Для сравнения, восстановление после ДТП брендов KIA и Hyundai обходится примерно во столько же. При этом ремонт набирающего популярность бренда Iran Khodro потребует почти вдвое меньше — 39 тыс. рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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