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Специалисты системы обязательного медицинского страхования поделились советами о том, как предотвратить инфаркт

Эксперты системы ОМС поделились советами по предотвращению гипертонии и инфаркта

2:21
Страхование

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих мест в статистике смертности во всем мире. Качество жизни и ее продолжительность для пациентов с такими заболеваниями в значительной степени зависят от регулярного медицинского наблюдения соответствующими специалистами.

Эксперты системы ОМС поделились советами по предотвращению гипертонии и инфаркта
Фото: freepik.com by DC Studio is licensed under public domain

Эксперты из области обязательного медицинского страхования рассказали о важности заботы о собственном здоровье.

Часто гипертония, длительное повышение артериального давления, является предшествующим состоянием сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к инфаркту, повреждению мозга, сердца и почек.

"В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины. Именно она позволяет предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени", — отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Для предотвращения сердечно-сосудистых катастроф необходимо регулярное наблюдение у специалистов для поддержания оптимального уровня артериального давления, коррекции факторов риска и оценки состояния органов-мишеней, сообщает aif. ru.

Частоту диспансерных осмотров определяет врач, основываясь на оценке сердечно-сосудистого риска заболевания, однако при стабильном течении заболевания она не должна быть реже одного раза в год.

"Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в три месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения, и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию", — подчеркнул советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, предусмотрены свои правила диспансерного наблюдения. При стабильном течении заболевания рекомендуется проходить диспансерные приемы у кардиолога не реже двух раз в год.

Эксперты отмечают, что проблемы с сердцем — это состояние, которое может угрожать жизни, при наличии определенных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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