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В 2023 году сумма, выделенная на оплату медицинской помощи через программу ОМС, выросла на 8% и достигла отметки в 2,91 трлн рублей

ОМС в России: объем средств на медицинское обслуживание увеличился на 8%

2:10
Страхование

Общий объем средств, выделенных на оплату медицинской помощи в Российской Федерации через программы обязательного медицинского страхования (ОМС), увеличился на 8% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Банка России. Этот показатель достиг 2,91 трлн рублей. Из этой суммы 94% (или 2,73 трлн рублей) поступили от региональных фондов обязательного медицинского страхования.

ОМС в России: объем средств на медицинское обслуживание увеличился на 8%
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Общая сумма оплаты медицинской помощи, предоставленной застрахованным лицам по ОМС, составила 2,8 трлн рублей, что на 7,1% больше, чем в 2022 году.

Количество застрахованных лиц к концу 2023 года составило 143,9 млн человек. Десять крупнейших организаций обслуживали 92,8% всех застрахованных по ОМС.

В 2023 году в сфере ОМС действовало 24 страховых медицинских организации. Десять крупнейших из них получили 93,1% (или 2,71 трлн рублей) всех средств, выделенных из различных источников на оплату медицинской помощи. Годом ранее этот показатель составлял 91,3%.

Лидером в секторе ОМС по итогам 2023 года стала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед". Её доля составила 32,2% (или 936,7 млрд рублей, увеличившись на 7,5%) всех средств, выделенных на оплату медицинской помощи. Это на 0,1% меньше, чем годом ранее. Компания оплатила 31,9% (или 892,4 млрд рублей, увеличившись на 6,2%) всех услуг по медицинской помощи застрахованным лицам в 2022 году. Этот показатель снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим годом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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