Отказ от страхования при кредите: правовые основы и рекомендации потребителям

Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Управлении Роспотребнадзора по РХ поступают запросы от граждан относительно законности включения договора личного страхования в процессе оформления кредитного соглашения с банком.

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Согласно Гражданскому кодексу РФ, невозможно принудить человека застраховать свою жизнь или здоровье, только если по его собственному желанию. Это означает, что заемщик имеет полное право отказаться от страхования, если он этого не желает.

Закон о защите прав потребителей явно запрещает исполнителю навязывать дополнительные услуги своим клиентам, если последние не выражают желания их приобрести. Страхование при оформлении кредита считается одной из таких добровольных услуг, и, следовательно, банк формально не имеет права заставлять своих клиентов приобретать её.

Безусловно, потребитель сам решает, заключать ли договор страхования при оформлении кредита или отказаться от него, подчеркивает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РХ.