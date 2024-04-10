Отказ от страхования при кредите: правовые основы и рекомендации потребителям

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Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?

0:59
Страхование

В Управлении Роспотребнадзора по РХ поступают запросы от граждан относительно законности включения договора личного страхования в процессе оформления кредитного соглашения с банком.

Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно Гражданскому кодексу РФ, невозможно принудить человека застраховать свою жизнь или здоровье, только если по его собственному желанию. Это означает, что заемщик имеет полное право отказаться от страхования, если он этого не желает.

Закон о защите прав потребителей явно запрещает исполнителю навязывать дополнительные услуги своим клиентам, если последние не выражают желания их приобрести. Страхование при оформлении кредита считается одной из таких добровольных услуг, и, следовательно, банк формально не имеет права заставлять своих клиентов приобретать её.

Безусловно, потребитель сам решает, заключать ли договор страхования при оформлении кредита или отказаться от него, подчеркивает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РХ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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