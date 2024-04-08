Под влиянием разговора Путина и Моора: тюменцы страхуют свое имущество из-за угроз наводнений и стихийных бедствий

Спрос на страхование имущества в Тюмени вырос на 30%

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

За последний месяц в Тюменской области наблюдается увеличение спроса на страхование частных домов, дач и участков на 30%. Этой информацией поделился руководитель одного из профильных агентств, предпочитающий остаться неизвестным.

После обсуждения возможных наводнений между президентом Владимиром Путиным и губернатором Александром Моором, местные жители Тюмени стали активно застраховывать свое имущество.

Экономист Лилия Варыгина подчеркивает, что стихийные бедствия, включая наводнения, затопления, сильные дожди и оползни, являются одними из наиболее распространенных и масштабных страховых событий. Важно застраховать свою жизнь и имущество от таких рисков. Для возможности страхования необходимо иметь право собственности на имущество и определить его стоимость для оценки выплат. Официальное признание события как опасного природного явления или чрезвычайной ситуации влияет на покрытие страхования по таким рискам.

Специалист отмечает, что заключение страхового полиса обеспечивает возможность получения компенсации за возможный ущерб. Стоимость страхования зависит от различных факторов, включая расположение объекта, его стоимость, климатические условия, близость к водоемам и тип страхования. Например, цены на страхование недвижимости, находящейся рядом с реками, уже превышают сто тысяч рублей.