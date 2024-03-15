Турция сдает позиции. Страховая компания рассказала, куда россияне поедут отдыхать в 2024 году

"Согласие": Египет опережает Турцию в популярности у российских туристов в 2024 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году Египет стал вторым по популярности зарубежным направлением для отдыха у россиян, заявила страховая компания «Согласие», ссылаясь на приобретенные полисы путешественников.

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По данным страховщика, туристический поток в Египет вырос в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом. Популярность отдыха в Турции, напротив, снизилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, отмечает "Согласие".

В тройку лидеров в 2024 году вошли ОАЭ (28,87 % застрахованных российских туристов), Египет (26,06 %) и Таиланд (24,43 %). С большим отрывом за ними следуют Турция (6,23 %), Бахрейн (4,43 %), Индия (1,22 %), Шри-Ланка (0,94 %) и Китай (0,92 %).

Ранее топ-менеджер рассказала, как туристу не разориться в путешествиях.