Путешествия без переплат: 8 советов по экономии на отпуске

Директор СберСтрахования рассказала, как не разориться в путешествиях

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия приносят новые впечатления и знания, но многие сталкиваются с ограничениями бюджета при планировании своего отпуска. Елена Кошелева, директор проектов в СберСтраховании, поделилась советами о том, как сделать путешествие насыщенным, не перегружая при этом свой кошелек.

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Планируйте отдых заранее. Отсутствие свободных мест в гостиницах или высокие цены на авиабилеты могут оказаться неприятным сюрпризом для тех, кто не запланировал свое путешествие заранее. Поэтому стоит начинать планирование отдыха за 2-3 месяца до поездки. Воспользуйтесь акциями и скидками. Многие перевозчики регулярно предлагают скидки на билеты, а также существуют специальные предложения для различных социальных групп, которые могут существенно сэкономить ваши расходы. Составьте подробный маршрут своего путешествия. Это поможет избежать дополнительных расходов на такси или переплаты за туристические услуги. Оформите туристическую страховку. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно в непредвиденных ситуациях и сэкономить на медицинских расходах за границей. Разберитесь с мобильной связью. Используйте местные SIM-карты или краткосрочные заграничные тарифы, чтобы избежать высоких расходов на роуминг. Изучите местные обычаи и правила поведения. Это поможет избежать неловких ситуаций и дополнительных расходов, а также позволит более полно насладиться культурой страны, которую вы посещаете. Ищите бесплатные развлечения. Многие музеи и галереи предлагают дни бесплатного посещения, а также вы можете насладиться природными достопримечательностями, не тратя при этом дополнительных средств. Будьте в курсе курса обмена валюты. Избегайте мошеннических обменников и выбирайте наиболее выгодные предложения по обмену валюты.