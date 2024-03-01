Правила для оформления страховки при поездке за рубеж

Как оформить страховку для поездки за границу?

2:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

В любой туристической поездке за границу необходима туристическая страховка жизни и здоровья. Это нельзя считать незначительной мелочью. Следует помнить, что бесплатная медицина по паспорту и полису есть только в России! В странах, куда обычно едут туристы: в Турции, в Тайланде, в Египте и других действуют очень строгие правила госпитализации. В непредвиденном случае вы просто можете остаться без медицинской помощи.

Фото: ahlmasrnews.com

Итак перед тем, как отправиться за границу, следует сделать следующие шаги для оформления страховки:

1. Выберите подходящую страховую компанию. Некоторые популярные страховые компании включают Allianz, Generali, Liberty Mutual, and Ping An.

2. Определите продолжительность и зону покрытия страховки. Это включает в себя дату начала и окончания страховки, а также страны, которые вы планируете посетить.

3. Ознакомьтесь с условиями и положениями страховой компании. У каждой страховой компании есть свои условия, такие как размер страхового покрытия, исключения из покрытия и требования к подаче заявления.

4. Заполните заявление на страхование. Обычно это включает ваши личные данные, такие как имя, адрес, дата рождения и номер телефона.

5. Оплатите страховку. Это можно сделать онлайн или через банк.

6. Получите страховой сертификат. После оплаты страховки вам будет выдан страховой сертификат, который подтверждает ваше страхование.

7. Сохраните страховой сертификат и держите его в безопасном месте. Убедитесь, что он всегда при вас во время поездки.

В случае возникновения страхового случая, свяжитесь с вашей страховой компанией и следуйте их инструкциям.

Помимо этого, важно помнить о некоторых общих правилах безопасности при путешествии за границу.

При посещении стран Востока следует особое внимание уделять соблюдению местных традиций в одежде и поведении, избегать конфликтных ситуаций, не поддаваться на провокации. Страховые компании зачастую избегают страховых выплат, ссылаясь на то, что вы сами нарушили некоторые правила личной безопасности. Поэтому следует тщательно соблюдать требуемые нормы.