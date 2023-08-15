Нумеролог Крылова рассказала о "лидерских" датах рождения

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Дата рождения имеет большое значение в нашей судьбе. Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа, обладают определёнными качествами, которые делают их естественными лидерами.

Фото: blikkruzs.blikk .hu/test-es-lelek/lelki-ugyek/karmikus-szam-hiba-elozo-elet/x4nzg7d.amp

Каждый человек уникален, и это относится и к тем, кто родился в один и тот же день. Тем не менее, как сообщает Москва 24 со ссылкой на нумеролога, психолога, таролога Викторию Крылову, нумерология показывает, что рожденные 1, 10, 19 и 28 числа обладают общим качеством — лидерством. Они могут различаться в своих личных чертах, но их естественная способность к руководству объединяет их.

Лидерство — это качество, заложенное в ДНК тех, кто родился в указанные даты. Они не могут себе позволить монотонную и рутинную работу, так как всегда стремятся к движению и новым проектам. Риск, соперничество и награды — вот что привлекает их. Это их стимул, который делает их отличными спортсменами и успешными бизнесменами.

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