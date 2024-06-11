Диетолог сопоставила мороженое с наркотиками и алкоголем

Врач Джутова: мороженое способно вызвать эмоциональную зависимость

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как рассказала врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова во Всемирный день мороженого 10 июня, частое потребление мороженого может сформировать нездоровую привычку "заедать" им стрессовые ситуации, несмотря на то, что это не очень полезное лакомство, сообщает РИАМО.

Фото: flickr.com by m01229 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мороженое само по себе не вызывает физиологической зависимости, как это может быть, например, у сильных наркотиков или алкоголя. Однако употребление мороженого, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, может быть связано с формированием привычки или эмоциональной зависимостью", — объяснила она.

По словам врача, в мороженом присутствует значительное количество сахара, что вызывает скачки инсулина и неблагоприятные изменения в гормональном балансе организма. Специалист предупредила, что привычка ежедневно покупать себе мороженое опасна, так как может спровоцировать развитие диабета и других серьёзных болезней. Врач рекомендует ограничить употребление сладких десертов, чтобы избежать проблем со здоровьем.