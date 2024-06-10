Мурашко сообщил о впечатляющем прорыве в борьбе с раком

Мурашко: шанс победить рак у больных повысился на 8% за последние пять лет

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Федеральный проект по борьбе с раком, входящий в национальный проект "Здравоохранение", значительно улучшил выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями, увеличив её на 8% за пять лет. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил об этом на ПМЭФ.

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"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов — это хороший результат", — приводит слова министра РИА "Новости".

По словам собеседника из агентства, с 2019 года по 2024-й медучреждения получили 16 560 единиц медицинской аппаратуры, а также были возведены 13 онкологических диспансеров и прилегающих к ним корпусов. По словам Мурашко, в России ежегодно из Фонда обязательного медицинского страхования выделяется около 320 миллиардов рублей для борьбы с онкологией. Также он напомнил, что каждый год в стране диагностируют около 600 тысяч онкологических заболеваний, а на учёте по ним состоят более трёх миллионов граждан.