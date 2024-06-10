Мурашко сообщил о впечатляющем прорыве в борьбе с раком

Федеральный проект по борьбе с раком, входящий в национальный проект "Здравоохранение", значительно улучшил выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями, увеличив её на 8% за пять лет. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил об этом на ПМЭФ.
"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов — это хороший результат", — приводит слова министра РИА "Новости".
По словам собеседника из агентства, с 2019 года по 2024-й медучреждения получили 16 560 единиц медицинской аппаратуры, а также были возведены 13 онкологических диспансеров и прилегающих к ним корпусов. По словам Мурашко, в России ежегодно из Фонда обязательного медицинского страхования выделяется около 320 миллиардов рублей для борьбы с онкологией. Также он напомнил, что каждый год в стране диагностируют около 600 тысяч онкологических заболеваний, а на учёте по ним состоят более трёх миллионов граждан.
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