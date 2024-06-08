Врач раскрыл, какие серьёзных недуги подстерегают любителей пива

Врач Белоусов: избыточное потребление пива приведёт к развитию ожирения и диабета

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что чрезмерное и регулярное потребление пива может приводить к таким проблемам со здоровьем, как ожирение, сахарный диабет, гипертония и другие заболевания.

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"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", — уточнил Евгений Белоусов в интервью для РИАМО.

Кроме того, врач указал на другие вредные эффекты чрезмерного употребления пива, включая жировое перерождение печени, алкогольный гепатит, цирроз или даже рак печени. Любители пива также рискуют развитием онкологических заболеваний ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.

Гастроэнтеролог предостерёг, что алкогольный компонент пива производит депрессивный эффект на ЦНС, что чревато проблемами с координацией движений, снижением скорости реакций, нарушениями сна и даже развитием алкоголизма.