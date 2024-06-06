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Терапевт Лапа: если рана открытая и там попала какая-то грязь, ни в коем случае мылом мыть нельзя

Россиянам рассказали можно ли промывать раны хозяйственным мылом

0:41
Здоровье

Часто летом случаются какие-то небольшие ссадины и порезы, как их обработать и можно ли для этого использовать хозяйственное мыло, рассказал Людмила Лапа, врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой.

Россиянам рассказали можно ли промывать раны хозяйственным мылом
Фото: commons.wikimedia.org by Джеймс Стейкли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Если рана открытая и там попала какая-то грязь, ни в коем случае мылом мыть нельзя. Это совершенно точно. Потому что это открытые ворота в иммунную систему. И мы инфекцию туда можем занести какую угодно”, — сообщила она.

По её мнению открытую рану лучше всего обильно промыть водой и только потом перекисью водорода и прочими средствами, сообщает NewsInfo.Ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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