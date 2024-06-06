Терапевт Лапа: если рана открытая и там попала какая-то грязь, ни в коем случае мылом мыть нельзя

Часто летом случаются какие-то небольшие ссадины и порезы, как их обработать и можно ли для этого использовать хозяйственное мыло, рассказал Людмила Лапа, врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой.
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"Если рана открытая и там попала какая-то грязь, ни в коем случае мылом мыть нельзя. Это совершенно точно. Потому что это открытые ворота в иммунную систему. И мы инфекцию туда можем занести какую угодно”, — сообщила она.
По её мнению открытую рану лучше всего обильно промыть водой и только потом перекисью водорода и прочими средствами, сообщает NewsInfo.Ru.
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя