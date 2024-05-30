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Новое исследование: продукты с тяжёлыми металлами могут привести к раку

Продукты с тяжёлыми металлами приводят к раку

1:12
Здоровье

Проблема тяжёлых металлов в пище стала более актуальной из-за высокого уровня металлов в детском питании.

Продукты с тяжёлыми металлами приводят к раку
Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Два новых исследования проливают свет на связь между тяжёлыми металлами в продуктах питания и риском развития рака и различных других проблем со здоровьем.

Чем это опасно

Растения могут поглощать различные металлы, такие как свинец, мышьяк и кадмий, из загрязнённой почвы, воздуха и воды. Эти металлы могут попадать в обычные продукты, которые мы потребляем, такие как рис, злаки, орехи и шпинат. Учёные собрали данные из различных источников, включая образцы пищи и воды, чтобы понять, как эти металлы влияют на наше здоровье.

Их результаты подчёркивают, что потребление неорганического мышьяка с пищей может привести к более чем 6000 случаев рака мочевого пузыря и лёгких, а также более 7000 случаев рака кожи ежегодно.

Было обнаружено, что некоторые продукты, такие как рис, пшеница и листовые зелёные овощи, несут более высокий риск развития рака, связанного с воздействием тяжёлых металлов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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