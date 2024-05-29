ВОЗ: по количеству заболевших корью Россия заняла третье место в Европе

ВОЗ: Казахстан и Азербайджан являются лидерами по числу заболевших корью в Европе

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно одному из последних отчётов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с апреля прошлого года по март 2024 года Россия занимает третье место в Европе по числу заболевших корью.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Документ отражает, что за год в России было выявлено 18 977 случаев заболевания, большинство из них приходится на февраль (2626). Казахстан стал лидером с 36 292 случаями, за ним следует Азербайджан с 28 855 заболевшими.

Одновременно с тем, в списке указаны последними Австрия и Армения с 456 и 697 случаями соответственно. Эта статистика объясняется высокой вакцинацией детей, утверждают в ВОЗ.