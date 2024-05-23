Советы диетолога: почему пить сок по утрам вредно для здоровья

Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Думая о здоровом завтраке, многие люди представляют себе стакан сока — ведь он полон витаминов. На самом деле, диетологи утверждают, что употребление сока по утрам вредно для здоровья.

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Высокое содержание сахара

Многие соки содержат большое количество сахара. Употребление сладких соков может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови. Лучше выбирать продукты, которые обеспечивают устойчивую энергию, например, цельнозерновые продукты.

Недостаток пищевых волокон

Когда мы пьём сок вместо того, чтобы есть цельные фрукты, мы упускаем пищевые волокна, содержащиеся в кожуре и мякоти. Клетчатка имеет решающее значение для пищеварения и помогает нам дольше чувствовать себя сытыми.

Употребляя сок, мы не получаем такой же пользы от клетчатки, как при употреблении в пищу целых фруктов.

Потенциальная кислотность

Некоторые соки могут быть кислыми, что может вызвать дискомфорт или изжогу, особенно при употреблении натощак.

Как правило, рекомендуется употреблять кислые продукты и напитки во время еды, чтобы свести к минимуму их воздействие на слизистую оболочку желудка.