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Советы диетолога: почему пить сок по утрам вредно для здоровья

Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок

1:18
Здоровье

Думая о здоровом завтраке, многие люди представляют себе стакан сока — ведь он полон витаминов. На самом деле, диетологи утверждают, что употребление сока по утрам вредно для здоровья.

Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Высокое содержание сахара

Многие соки содержат большое количество сахара. Употребление сладких соков может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови. Лучше выбирать продукты, которые обеспечивают устойчивую энергию, например, цельнозерновые продукты.

Недостаток пищевых волокон

Когда мы пьём сок вместо того, чтобы есть цельные фрукты, мы упускаем пищевые волокна, содержащиеся в кожуре и мякоти. Клетчатка имеет решающее значение для пищеварения и помогает нам дольше чувствовать себя сытыми.

Употребляя сок, мы не получаем такой же пользы от клетчатки, как при употреблении в пищу целых фруктов.

Потенциальная кислотность

Некоторые соки могут быть кислыми, что может вызвать дискомфорт или изжогу, особенно при употреблении натощак.

Как правило, рекомендуется употреблять кислые продукты и напитки во время еды, чтобы свести к минимуму их воздействие на слизистую оболочку желудка.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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