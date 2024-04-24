Предотвратите деменцию с помощью этих 2 суперфудов: они ещё защищают от рака

Диетолог Патель: шпинат и листовая зелень защищают от деменции и рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Линия Патель рассказала, что есть два доступных суперпродукта, которые помогают предотвратить деменцию, снизить риск ранней смерти и даже помочь предотвратить рак. Об этом пишет The Mirror.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Этими суперфудами являются шпинат и листовая зелень. Они богаты лютеином, фолиевой кислотой, витамином К, растительными флавоноидами. Ежедневное употребление этих продуктов может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

В прошлом году исследование, проведенное при поддержке Всемирного фонда исследования рака, в котором приняли участие более 70 000 человек, показало, что ежедневное употребление листовой зелени может снизить риск развития рака кишечника на целых 7 процентов.

Исследователи из австралийского Института исследований в области питания Университета Эдит Коуэн заявили, что ежедневное потребление листовой зелени помогло «значительно снизить риск кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний» почти у 3000 участников исследования.