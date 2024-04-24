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Предотвратите деменцию с помощью этих 2 суперфудов: они ещё защищают от рака

Диетолог Патель: шпинат и листовая зелень защищают от деменции и рака

1:08
Здоровье

Диетолог Линия Патель рассказала, что есть два доступных суперпродукта, которые помогают предотвратить деменцию, снизить риск ранней смерти и даже помочь предотвратить рак. Об этом пишет The Mirror.

Диетолог Патель: шпинат и листовая зелень защищают от деменции и рака
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Этими суперфудами являются шпинат и листовая зелень. Они богаты лютеином, фолиевой кислотой, витамином К, растительными флавоноидами. Ежедневное употребление этих продуктов может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

В прошлом году исследование, проведенное при поддержке Всемирного фонда исследования рака, в котором приняли участие более 70 000 человек, показало, что ежедневное употребление листовой зелени может снизить риск развития рака кишечника на целых 7 процентов. 

Исследователи из австралийского Института исследований в области питания Университета Эдит Коуэн заявили, что ежедневное потребление листовой зелени помогло «значительно снизить риск кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний» почти у 3000 участников исследования.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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