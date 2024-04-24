Из-за нехватки лекарств для льготников глава Минздрава Крыма готов покинуть свой пост

Константин Скорупский, министр здравоохранения Крыма, заявил в своём Telegram-канале, что готов уйти в отставку, если до 15 мая не будут решены проблемы с поставками лекарств для льготных категорий граждан в регион.
"Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года", ― обратился Константин Скорупский к землякам в видеообращении.
По словам Константина Скорупского, в текущем году Минздрав республики собирается закупить примерно 1100 видов лекарств для льготников, включая как федеральные, так и региональные программы; из них 955 уже приобретены. Ещё 50 препаратов должны быть доступны в ближайшем будущем. На данный момент девять препаратов находятся в постоянном дефиците, и ещё 33 — во временном. Скорубский предложил пациентам, которым нужны дефицитные лекарства, обратиться к врачу для назначения альтернативы.
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