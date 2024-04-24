Не ешьте эти продукты на ночь: они сделают ваш сон беспокойным и приведут к бессоннице

Advice.News: на ночь нельзя есть шоколад и картофель

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребляемая еда может напрямую влиять на качество вашего сна. Эксперты рассказали, почему лучше не есть поздно вечером и какие продукты не стоит употреблять в этом время, пишет Advice.News.

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По словам специалистов, важно не есть на ночь мучные изделия, бобовые и картофель. Такая еда высококалорийна и тяжело переваривается организмом, поскольку вы будете переваривать эту пищу всю ночь, ваш организм будет тратить на нее энергию. Утром вы будете не отдохнувшими, а уставшими.

Если на ночь есть шоколад или пить кофе, какао, черный чай, то может возникнуть бессонница. Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в головном мозге. Это вызывает чувство бодрости и прилив энергии.

Чтобы избежать дискомфорта в желудке и изжоги, избегайте острой и жирной пищи перед сном или за ужином.

Перед сном можно смело употреблять молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, рыбу и нежирное мясо.