Как можно облегчить состояние при артрите: делайте это, и боль отступит

Врач Коршунова: при артрите нужен холодный компресс

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-ревматолог Ирина Коршунова рассказала, что некоторые формы артрита поддаются лечению, другие являются хроническими. В последнем случае вполне реально уменьшить активность воспаления и достигнуть стойкой ремиссии. Об этом пишет "РИАМО".

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Прежде всего, кроме базисных препаратов, нужно использовать средства для облегчения симптомов. При увеличившимся суставе и покраснении важно использовать холодные компрессы. Они помогут снизить болевые ощущения и уменьшить воспаление. Кроме того, нужны противовоспалительные препараты для облегчения состояния, пока базисные препараты не начали свое действие.

Чтобы убрать обострение следует ещё уменьшить физические нагрузки, чтобы суставы были в покое. В период ремиссии умеренная физическая активность просто необходима для стимуляции кровообращения, улучшения подвижности сустава и повышения мышечного тонуса.

"При необходимости рекомендуется использование различных ортопедических изделий, таких как ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки. Все эти адаптивные средства предназначены для облегчения состояния пациента, разгрузки пораженных суставов и уменьшения болевых ощущений", — добавила доктор.