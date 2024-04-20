Названы 2 случая, когда занятия спортом важно прекратить

Ревматолог Выставкина: при боли в спине тренировки нужно прекратить

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-ревматолог Елена Выставкина поделилась информацией, можно ли тренироваться, если есть острая боль в спине или в суставах. Многие с таким сталкивались, что при занятиях в спортзале начиналась резкая боль, из-за которой приходилось заканчивать тренировку.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

"Во-первых, нужно разобраться с причиной боли и понять, к какому специалисту идти дальше. Во-вторых, если боль не проходит — "подружиться" с ней и учитывать ее в жизни, в быту и при движениях", — говорит специалист.

По словам врача, игнорировать боль нельзя, так как организм таким образом посылает сигнал. Через боль не стоит заниматься, так как это ни к чему хорошему не приведет, ситуация только ухудшится.

Если есть боль в суставе, то нужно найти проблему. Нездоровый сустав так же не стоит нагружать, лучше взять паузу на некоторое время. Если вы ощущаете несильный дискомфорт, то занятия спортом можно продолжить. Но продолжайте отслеживать свои ощущения.

Самое важное, при возникновении боли не дать ей стать хронической. Это может произойти, если вы будете игнорировать боль в течение трех-шести месяцев.