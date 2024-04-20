Названы 2 случая, когда занятия спортом важно прекратить

Врач-ревматолог Елена Выставкина поделилась информацией, можно ли тренироваться, если есть острая боль в спине или в суставах. Многие с таким сталкивались, что при занятиях в спортзале начиналась резкая боль, из-за которой приходилось заканчивать тренировку.
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"Во-первых, нужно разобраться с причиной боли и понять, к какому специалисту идти дальше. Во-вторых, если боль не проходит — "подружиться" с ней и учитывать ее в жизни, в быту и при движениях", — говорит специалист.
По словам врача, игнорировать боль нельзя, так как организм таким образом посылает сигнал. Через боль не стоит заниматься, так как это ни к чему хорошему не приведет, ситуация только ухудшится.
Если есть боль в суставе, то нужно найти проблему. Нездоровый сустав так же не стоит нагружать, лучше взять паузу на некоторое время. Если вы ощущаете несильный дискомфорт, то занятия спортом можно продолжить. Но продолжайте отслеживать свои ощущения.
Самое важное, при возникновении боли не дать ей стать хронической. Это может произойти, если вы будете игнорировать боль в течение трех-шести месяцев.
проведением различных видов локальной инъекционной терапии (внутрисуставное, околосуставное введение различных препаратов, введение препаратов в мягкие ткани любой локализации) в проекции всех отделов позвоночника, по триггерным точкам различной локализации; комплексное обследование пациентов с интерпретацией показателей и определением тактики лечения, реабилитацией с использованием естественных и искусственных физических факторов воздействия на организм, восстановлением работоспособности организма после тяжелых заболеваний