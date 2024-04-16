Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые определили, что внегалактические сигналы из космоса очень напоминают радиоизлучение мертвой звезды
Технолог Новикова не советует применять косметику с ретиноидами летом
Тайны успешной стрижки и окрашивания: как обновить образ и омолодиться
Визит Путина в Турцию откладывается на неопределённое время
В Евпатории полностью сгорел зоопарк
Подкормка клубники золой
Как приготовить куриный салат "Шаурма"
Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее
Врач поделилась информацией о благотворном действии стресса на здоровье
Врач Казачкова: допустимо употреблять вредную пищу не чаще, чем дважды в месяц

Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

0:54
Здоровье

Специалист по эндокринологии и диетологии Екатерина Казачкова поделилась мнением, что иногда можно себе позволить употребление вредной пищи, но важно контролировать общее количество потребляемых калорий.

Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач подчеркнула, что злоупотребление пищей, содержащей большое количество жиров, соли или сахара, негативно сказывается на здоровье и может привести к развитию серьезных заболеваний, включая жировой гепатоз и атеросклероз.

Одновременно с тем, Казачкова отметила, что раз в две недели можно побаловать себя неполезной пищей.

"Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться", — подытожила она.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Подкормка клубники золой
Как приготовить куриный салат "Шаурма"
Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее
Врач поделилась информацией о благотворном действии стресса на здоровье
Суд в США пошли на уступки Лондону в деле гарантий сохранения жизни Ассанжу
Юрист Кваша: жертвы паводка не смогут взыскать компенсации через суд
Трусова рассказала, как Тутберидзе участвует в постановке программ: это первый раз
Роботакси Hyundai IONIQ 5 получило официальное разрешение на работу от автошколы
Никита Кологривый пообещал вести себя достойно и хулиганить только в кино
Лесовод предупредил об опасностях, связанных с употреблением берёзового сока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников