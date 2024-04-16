Врач Казачкова: допустимо употреблять вредную пищу не чаще, чем дважды в месяц

Специалист по эндокринологии и диетологии Екатерина Казачкова поделилась мнением, что иногда можно себе позволить употребление вредной пищи, но важно контролировать общее количество потребляемых калорий.
Врач подчеркнула, что злоупотребление пищей, содержащей большое количество жиров, соли или сахара, негативно сказывается на здоровье и может привести к развитию серьезных заболеваний, включая жировой гепатоз и атеросклероз.
Одновременно с тем, Казачкова отметила, что раз в две недели можно побаловать себя неполезной пищей.
"Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться", — подытожила она.
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