Врач Казачкова: допустимо употреблять вредную пищу не чаще, чем дважды в месяц

Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по эндокринологии и диетологии Екатерина Казачкова поделилась мнением, что иногда можно себе позволить употребление вредной пищи, но важно контролировать общее количество потребляемых калорий.

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Врач подчеркнула, что злоупотребление пищей, содержащей большое количество жиров, соли или сахара, негативно сказывается на здоровье и может привести к развитию серьезных заболеваний, включая жировой гепатоз и атеросклероз.

Одновременно с тем, Казачкова отметила, что раз в две недели можно побаловать себя неполезной пищей.

"Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться", — подытожила она.