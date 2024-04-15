Эксперт рассказал о значимости определённых медицинских анализов и обследований для поддержания мужского здоровья

В интервью изданию "Вести Подмосковья" руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, врач Ольга Малиновская поделилась мнением о важности поддержания здоровья мужчин в любом возрасте, отметив, что далеко не все представители мужского пола стараются регулярно посещать врачей, что может привести к возникновению серьёзных заболеваний к моменту обращения за медицинской помощью.
"Мужчины менее внимательно относятся к своему здоровью, чем женщины. Некоторые исследования показывают, что они реже идут к врачу, называя для этого самые разные причины. Одних пугает возможность услышать неприятный диагноз, другие не считают появившиеся симптомы чем-то серьёзным, третьи не могут выкроить в своем насыщенном графике время на посещение врача", — уточнила Ольга Малиновская.
Специалисты давно призывают к предупреждению заболеваний, чем к лечению уже запущенных патологий. Регулярные медицинские обследования помогают выявить заболевание на раннем этапе, что упрощает лечение. Рекомендуется проходить профилактические осмотры каждые три года, а после 40 лет — ежегодно. Особое внимание следует уделить исследованиям, связанным с ранним выявлением онкологических заболеваний.
К примеру, Для выявления рака предстательной железы — самого распространённого онкологического заболевания среди мужчин — необходимо провести анализ на уровень ПСА, а для выявления колоректального рака важно проанализировать кал на наличие скрытой крови. Ольга Малиновская также напомнила, что оценку результатов анализов должен проводить только специалист, который учитывает не только числовые значения из лабораторных отчётов, но и медицинскую историю пациента.
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