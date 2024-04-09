Кашель с этими симптомами говорит об онкологии

Хирург Аллахвердиев: затяжной кашель требует обследования на рак

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-хирург Ариф Аллахвердиев поделился информацией, на какой кашель стоит обратить пристальное внимание, так как он может свидетельствовать об онкологии.

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По словам врача, зачастую кашель вызывается вирусами, аллергическими реакциями организма. В таких случаях он имеет временный характер. Но иногда он может быть признаком развития опасного заболевания.

Прежде всего, вас должен насторожить постоянный, навязчивый кашель, который не проходит в течение нескольких недель. Если у затяжного кашля нет видимой причины, то его обязательно нужно обследовать.

"Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу", — сказал врач.

Кашель, который говорит о развитии онкологии, обычно сочетается с другими симптомами. Это одышка при физической нагрузке, кровь в мокроте, постоянная слабость, боль в грудной клетке.