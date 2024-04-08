Этот напиток защитит от образования камней в почках

Врач Гадзиян: вода с лимонным соком предотвратит образование камней в почках

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, как можно предотвратить образование камней в почках. Об этом сообщает "Медикфорум".

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Врач отметил, что зачастую об этой проблеме пациенты узнают на плановом обследовании. Но обязательно нужно обратиться к врачу, если вы заметили кровь в моче, болезненное мочеиспускание, боль в области поясницы и живота при движении.

Есть несколько рекомендаций, как можно предотвратить образование камней в почках. Прежде всего, важно пить как можно больше чистой воды. Именно вода выводит из организма метаболические отходы, которые могут кристаллизоваться и превратиться в камни. Врач добавил, что полезно пить воду с лимоном.

"Очень полезно пить воду с лимонным соком. Она способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче, которая в свою очередь, не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой", — написал эксперт.

Ещё полезно ограничить в своём рационе сахар и соль.