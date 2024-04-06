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Терапевт Рябков: бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет

Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет

1:21
Здоровье

Бег может помочь оздоровлению организма, но есть люди, которым он противопоказан.

Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Бег мощно оздоравливает организм. Ускоряются обменные процессы в организме, стенки сердца укрепляются, лёгкие работают активнее, что положительно влияет на иммунитет, а также это отличная профилактика атрофии костных тканей. Бег также оздоравливает психику, помогает справиться с нарушениями сна, депрессивными состояниями и нервными расстройствами", — рассказал специалист онлайн-сервиса Budu терапевт Андрей Рябков.

Врач предупредил, что людям с большим лишним весом от бега лучше отказаться и обратить внимание на обычную ходьбу или прогулки на велосипеде. Нельзя заниматься бегом людям, у которых врождённый порок сердца, а также при наличии эпилепсии, тромбофлебита, острой фазы инфекционных заболеваний, при обострении астмы и хронического бронхита, сообщает RT.

Эксперт рекомендовал начать с интервальных забегов, когда бег чередуется с быстрой ходьбой.

"Три минуты бега, две минуты ходьбы, повторяем шесть раз. Такая формула позволит получить оздоровление от процесса и не испытать сильного стресса от новых ощущений и не забросить тренировки,” — подчеркнул он.

Темп должен быть таким, чтобы вы могли разговаривать во время бега и не сбиваться в дыхании.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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