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Врач развеяла три распространённых заблуждения о правильном питании, огорчив поклонников смузи

Эндокринолог Филиппова: свежевыжатые соки не могут помочь в похудении

1:26
Здоровье

Чем активнее люди преследуют здоровый образ жизни, тем больше возникает мифов о правильном питании. Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова выделила три самых распространенных заблуждения, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Эндокринолог Филиппова: свежевыжатые соки не могут помочь в похудении
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый миф связан с натуральными соками, которые часто рекомендуют пить людям, стремящимся похудеть. Тем не менее, как заявила врач, при приготовлении такого напитка теряется клетчатка и остается большое количество сахара. Это также относится к смузи. В результате чрезмерного употребления этих напитков может возникнуть резкое повышение уровня глюкозы в крови, что увеличивает риск развития диабета и сердечных заболеваний.

"Также свежевыжатый сок может оказывать негативное воздействие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как содержит в своём составе много кислот в высокой концентрации", — дополнительно сообщила Татьяна Филиппова.

Ещё одно заблуждение связано с популярностью суперфудов, которые по инерции используются в качестве альтернативы разнообразному рациону. Как отметил врач, в большинстве случаев это просто маркетинговый ход, и такое питание не гарантирует, что рацион будет полезным и сбалансированным.

Ещё один распространенный миф касается заменителей сахара. По мнению Филипповой, такие продукты могут оказать негативное воздействие на наше здоровье, включая проблемы с вздутием и газообразованием.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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