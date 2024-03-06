Диетолог рассказала, как шоколад может быть полезен для организма

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева отметила, что шоколад может оказаться полезным для организма благодаря наличию в нем антиоксидантов, которые играют ключевую роль в защите от хронического системного воспаления и рака. Врач также подчеркнула присутствие в шоколаде магния и калия, которые благоприятно влияют на здоровье сердца, кровеносных сосудов, а также мышечной и костной систем. Однако, несмотря на эти позитивные свойства, она предупредила, что избыточное потребление шоколада может негативно сказаться на здоровье из-за его высокого содержания калорий.
Независимо от вида — горький или молочный, калорийность шоколада составляет около 500 ккал на 100 грамм. Все же, Михалева рекомендует потребление порций от 10 до 30 граммов в день, утверждая, что польза от умеренного употребления шоколада превышает потенциальные риски для здоровья.
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