Кофе и набор веса: от этих продуктов живот будет расти даже сильнее, чем от сахара

Иногда человек может отказаться от выпечки и шоколада, но все равно набирать вес, что вызывает вопрос: почему так происходит? Диетолог Зухра Павлова предлагает ответ на этот вопрос.
Она подчеркивает, что набор веса может быть связан с потреблением кофе. Однако не стоит думать об обычном чёрном американо или эспрессо, которые содержат минимум калорий.
Причиной набора веса может стать употребление небольшой чашки капучино, добавление дополнительного молока или сиропа в этот ароматный напиток.
Регулярное употребление нескольких чашек кофе с молоком и сиропом ежедневно может привести к появлению живота. Это связано с так называемыми "жидкими" калориями.
В качестве примера можно привести потребление сладкой газировки, пива и других напитков.
Ещё одним вредным продуктом, способным вызвать набор веса, является белый хлеб. Даже несколько кусочков этого продукта на обед могут негативно отразиться на фигуре.
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