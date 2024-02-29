Кофе и набор веса: от этих продуктов живот будет расти даже сильнее, чем от сахара

Диетолог Павлова назвала продукты, от которых толстеют быстрее, чем от сахара

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда человек может отказаться от выпечки и шоколада, но все равно набирать вес, что вызывает вопрос: почему так происходит? Диетолог Зухра Павлова предлагает ответ на этот вопрос.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Она подчеркивает, что набор веса может быть связан с потреблением кофе. Однако не стоит думать об обычном чёрном американо или эспрессо, которые содержат минимум калорий.

Причиной набора веса может стать употребление небольшой чашки капучино, добавление дополнительного молока или сиропа в этот ароматный напиток.

Регулярное употребление нескольких чашек кофе с молоком и сиропом ежедневно может привести к появлению живота. Это связано с так называемыми "жидкими" калориями.

В качестве примера можно привести потребление сладкой газировки, пива и других напитков.

Ещё одним вредным продуктом, способным вызвать набор веса, является белый хлеб. Даже несколько кусочков этого продукта на обед могут негативно отразиться на фигуре.