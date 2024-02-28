Как распознать, что человек зависим от алкоголя: задайте ему эти три вопроса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим опытом выявления алкогольной зависимости, отмечая, что многие люди не осознают эту проблему до тех пор, пока не ответят на три простых вопроса.
"Вы когда-либо думали о том, чтобы прекратить употребление алкоголя?"
Этот вопрос направлен на осознание собственной проблемы с алкоголем.
Другой вопрос касается опыта возобновления употребления алкоголя после запоя и помогает оценить физическую зависимость.
"Чувствовали ли вы когда-либо вину после употребления алкоголя?"
И наконец, четвертый вопрос ставит в фокус мнение окружающих.
"Вам когда-либо говорили друзья или родственники, что вы должны перестать пить?"
Он помогает осознать, как воспринимают поведение человека в отношении алкоголя его близкие.
Мясников призывает всех россиян воспользоваться этими вопросами для самоанализа и своевременного принятия решения о заботе о своем здоровье.
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