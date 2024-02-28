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Как распознать, что человек зависим от алкоголя: задайте ему эти три вопроса

Врач Мясников назвал три вопроса, которые помогут выявить алкоголизм

1:00
Здоровье

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим опытом выявления алкогольной зависимости, отмечая, что многие люди не осознают эту проблему до тех пор, пока не ответят на три простых вопроса.

Врач Мясников назвал три вопроса, которые помогут выявить алкоголизм
Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

"Вы когда-либо думали о том, чтобы прекратить употребление алкоголя?"

Этот вопрос направлен на осознание собственной проблемы с алкоголем.

Другой вопрос касается опыта возобновления употребления алкоголя после запоя и помогает оценить физическую зависимость.

"Чувствовали ли вы когда-либо вину после употребления алкоголя?"

И наконец, четвертый вопрос ставит в фокус мнение окружающих.

"Вам когда-либо говорили друзья или родственники, что вы должны перестать пить?"

Он помогает осознать, как воспринимают поведение человека в отношении алкоголя его близкие.

Мясников призывает всех россиян воспользоваться этими вопросами для самоанализа и своевременного принятия решения о заботе о своем здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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