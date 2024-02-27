Забудьте про эти специи: как простые добавки могут свести вас в могилу

Нутрициолог Арзамасцев объяснил, от каких специй лучше отказаться

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подбор правильных специй легко улучшит вкус и аромат любого блюда, но не все из них благоприятны для здоровья, особенно для пожилых людей. Нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о специях, которые лучше не употреблять в пожилом возрасте.

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Специалист отмечает, что следует избегать излишнего употребления черного и красного перца, так как это может вызвать воспалительные процессы и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также следует ограничить потребление соли, которая способствует задержке воды в организме и негативно сказывается на работе сердца и почек. При выборе специй необходимо быть ответственным.

Важно, чтобы приправа состояла исключительно из натуральных компонентов. Если в составе пакетика со специями есть глутамат натрия, то лучше отказаться от такой покупки, поскольку это может негативно сказаться на нервной системе и сердце пожилого человека, а также привести к задержке жидкости в организме.