Холестериновое удушье: сколько можно съесть на завтрак куриных яиц?

Почему нельзя есть больше трех яиц на завтрак

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца — один из самых популярных и питательных продуктов для завтрака, благодаря своему богатству белком, витаминами и минералами. Многие выбирают начать свой день с этого полезного блюда. Однако есть мнение, что употребление более трех яиц на завтрак не рекомендуется. Этот вопрос требует более детального рассмотрения, так как существует несколько противоречивых мнений.

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Некоторые исследования указывают на то, что употребление трех и более яиц на завтрак может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за содержания холестерина, который оказывает нагрузку на сосуды. Тем не менее, следует помнить, что в рационе могут быть и другие продукты, представляющие более серьезную угрозу для здоровья, такие как шоколад или алкоголь.

Миф о вреде холестерина в яйцах был развенчан многими исследованиями, показавшими, что употребление яиц в разумных количествах не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови. Фактически, холестерин в яйцах, скорее, способствует повышению "хорошего" холестерина, а не "плохого".

Количество яиц, приемлемое для завтрака, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Некоторым может быть полезно употребление даже более трех яиц, в то время как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное употребление яиц в сочетании с разнообразными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма.