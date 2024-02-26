Холестериновое удушье: сколько можно съесть на завтрак куриных яиц?

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Почему нельзя есть больше трех яиц на завтрак

1:33
Здоровье

Яйца — один из самых популярных и питательных продуктов для завтрака, благодаря своему богатству белком, витаминами и минералами. Многие выбирают начать свой день с этого полезного блюда. Однако есть мнение, что употребление более трех яиц на завтрак не рекомендуется. Этот вопрос требует более детального рассмотрения, так как существует несколько противоречивых мнений.

Почему нельзя есть больше трех яиц на завтрак
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Некоторые исследования указывают на то, что употребление трех и более яиц на завтрак может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за содержания холестерина, который оказывает нагрузку на сосуды. Тем не менее, следует помнить, что в рационе могут быть и другие продукты, представляющие более серьезную угрозу для здоровья, такие как шоколад или алкоголь.

Миф о вреде холестерина в яйцах был развенчан многими исследованиями, показавшими, что употребление яиц в разумных количествах не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови. Фактически, холестерин в яйцах, скорее, способствует повышению "хорошего" холестерина, а не "плохого".

Количество яиц, приемлемое для завтрака, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Некоторым может быть полезно употребление даже более трех яиц, в то время как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное употребление яиц в сочетании с разнообразными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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