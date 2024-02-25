Жидкость для жизни: откройте секреты здоровья с водой в роли главного героя

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Врачи рассказали россиянам, сколько нужно пить воды и от каких болезней она спасает

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Здоровье

Ученые выявили важность воды для здоровья и описали, какие заболевания можно предотвратить, поддерживая правильный уровень потребления жидкости.

Врачи рассказали россиянам, сколько нужно пить воды и от каких болезней она спасает
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Врач Юлия Ившина подчеркнула, что вода играет критическую роль в работе всех органов, участвуя в передвижении питательных веществ, регулировании температуры и электролитного баланса. Недостаток воды может привести к обезвоживанию и нарушению обмена веществ.

Невролог Владимир Белаш предупреждает о возможных последствиях недостаточного употребления жидкости, включая нарушения кровообращения в мелких сосудах и ухудшение кровоснабжения мозга, что может проявляться усталостью и головными болями.

Специалисты рекомендуют потребление примерно 30 мл воды на каждый килограмм массы тела, а при увеличенной физической активности этот показатель может быть повышен до 40 мл на килограмм массы тела.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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