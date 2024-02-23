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Косметолог назвала главные причины появления мешков и отеков под глазами

Косметолог Байрамукова перечислила причины отечности под глазами

1:37
Здоровье » Красота

Врач-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о причинах появления отечности под глазами и о том, в каких случаях нужно обращаться к профильному врачу, пишет "Аргументы и Факты".

Косметолог Байрамукова перечислила причины отечности под глазами
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам врача, возникновение отеков под глазами чаще всего связано именно со здоровьем человека. Главными причинами считаются заболевания мочевыделительной системы, например, почек или мочевого пузыря. Но стоит отметить, что в этих случаях отеки могут возникать не только под глазами, но и на ногах, кистях рук.

Также к отекам под глазами могут приводить заболевания сердца и сосудов, к примеру, нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность. Третьей причиной является гормональный дисбаланс. Это может быть гиперфункция и гипофункция щитовидной железы, надпочечников, половых гормонов.

Все эти случаи предполагают необходимость обратиться к профильному врачу для диагностики. В других ситуациях избавиться от дефекта поможет косметолог или самостоятельные действия. Иногда достаточно наладить питьевой режим, скорректировать рацион питания.

Если мешки под глазами появились по причине грыжи нижнего века, то в этом случае помощь косметолога будет малоэффективной. Здесь понадобится пластический хирург, который проводит блефаропластику век. Иногда отечность возникает из-за инъекций с гиалуроновой кислотой. Это вещество имеет способность притягивать воду, что портит внешний вид век. Также важно выбирать грамотного косметолога, который не испортит эту нежную зону филлерами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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