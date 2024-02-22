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Врач раскрыл простой способ снизить риск рака кишечника

Онколог Смирнова назвала доступный способ снизить риск рака кишечника

1:01
Здоровье

Онколог Елена Смирнова в своем Телеграм-канале рассказала о простом методе, который поможет снизить риск развития рака кишечника, пишет "Лента.ру".

Онколог Смирнова назвала доступный способ снизить риск рака кишечника
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По ее словам, для этого достаточно употреблять в день несколько чашек кофе. Этот напиток не только уменьшит риск онкологии, но еще и поможет избавиться от рецидивов. Этот факт уже был доказан учеными.

"Пациенты, которые пьют более четырех чашек в день, имеют на 37 процентов меньше шансов рецидива, чем те, кто пьет менее двух чашек в день", — сказала врач-онколог.

Врач также отметила, что среди пациентов с колоректальным раком самый маленький процент смерти был у тех, кто в день пил от трех до пяти чашек кофе.

Это происходит по той причине, что кофейный напиток улучшает микробиоту кишечника, тем самым защищает его. Еще кофе может улучшить работу печени, снижая риск возникновения неалкогольного жирового гепатоза.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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