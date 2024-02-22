Скрытые угрозы бокала: последствия чрезмерного потребления вина

Хирург Умнов назвал вино "ласковым убийцей" печени и сосудов

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо своего исторического статуса "напитка аристократов", вино может быть описано как "ласковый убийца" из-за его медленного, но разрушительного воздействия на печень, сердце и кровеносные сосуды человека, заявил доктор медицинских наук, врач-хирург Александр Умнов.

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По мнению специалиста, чрезмерное употребление вина также приводит к ухудшению зрения и слуха.

"Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать "неторопливым убийцей". Потребление вина неминуемо приводит к нарушениям пищеварения, скачкам артериального давления и сердечного ритма, проблемам с сном, мышечным спазмам и судорогам. У лиц, употребляющих вино, также наблюдаются проблемы с памятью и агрессивное поведение", — перечислил врач.

Следует отметить, что на поздних стадиях винного алкоголизма постоянное отравление организма продуктами распада этилового спирта ухудшает когнитивные функции и искажает восприятие реальности. Предупреждается, что винный алкоголизм по сути схож с любым другим видом алкоголизма, например, вызванным употреблением водки.

"На этом этапе человеку уже безразлично, что он пьет. Его интересует лишь наличие денег, он уже не обращает внимания на изысканность. У лиц, страдающих от винного алкоголизма, возникают проблемы в семье и на работе. Это состояние стимулирует опасные ситуации, включая аварии и несчастные случаи", — суммировал Умнов.