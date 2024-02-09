Сразим кариес наповал: стоматолог назвал главное правило, соблюдая которое зубы будут белоснежными

Стоматолог Золотницкий призывает чистить зубы до завтрака

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный консультант-стоматолог отдела здравоохранения города Москвы Игорь Золотницкий предложил новую рекомендацию по уходу за зубами, советуя чистить их перед завтраком.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

По его мнению, основная идея заключается в том, чтобы избавиться от зубного налета до еды, поскольку с пищей поступают вещества, способствующие метаболизму бактерий. Это, в свою очередь, может усилить процесс образования кислоты, что в конечном итоге может привести к разрушению зубной эмали.

Согласно специалисту, вечером рекомендуется действовать по обратному принципу — чистить зубы после последнего приема пищи перед сном. Золотницкий считает, что такой подход снизит риск развития кариеса.

"Ночью, когда рот закрыт, процесс разрушения зубов под налетом усиливается из-за создания благоприятной среды для бактерий. Поэтому очень важно перед сном тщательно очищать зубы от налета", — добавил стоматолог.