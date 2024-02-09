Сразим кариес наповал: стоматолог назвал главное правило, соблюдая которое зубы будут белоснежными

Главный консультант-стоматолог отдела здравоохранения города Москвы Игорь Золотницкий предложил новую рекомендацию по уходу за зубами, советуя чистить их перед завтраком.
По его мнению, основная идея заключается в том, чтобы избавиться от зубного налета до еды, поскольку с пищей поступают вещества, способствующие метаболизму бактерий. Это, в свою очередь, может усилить процесс образования кислоты, что в конечном итоге может привести к разрушению зубной эмали.
Согласно специалисту, вечером рекомендуется действовать по обратному принципу — чистить зубы после последнего приема пищи перед сном. Золотницкий считает, что такой подход снизит риск развития кариеса.
"Ночью, когда рот закрыт, процесс разрушения зубов под налетом усиливается из-за создания благоприятной среды для бактерий. Поэтому очень важно перед сном тщательно очищать зубы от налета", — добавил стоматолог.
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