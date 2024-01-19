Рекомендации по крещенскому купанию от врача: расширить сосуды, пить горячий чай

Терапевт не рекомендовала крещенские купания людям с проблемными венами и риском тромбов

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии для Pravda.Ru рассказала, как правильно стоит готовиться к крещенским купаниям.

Фото: РИА Новости by Илья Наймушин

Эксперт поделилась, что медицинских противопоказаний очень много. Многим людям нельзя опускаться, окунаться в крещенскую холодную воду, хоть она у нас и +4 градуса, но, тем не менее, это контрастная температура с окружающей температурой и большой стресс для сосудов, отметила она. Терапевт рассказала, что не рекомендуется окунаться в прорубь больным сосудистыми заболеваниями, тем, кто перенёс инфаркты и инсульты, кто имеет варикозное расширение вен, хронический тонзиллит, фарингит, бронхиты.

“На самом деле ничего страшного и плохого в этом нет, если правильно всё делать, я имею в виду подготовиться, окунуться буквально на 4 секунды, выпить после горячий чай”, - рассказала Людмила Лапа.

Врач рекомендует перед крещенским купанием как следует подготовиться: выпить сосудорасширяющее таблетки, горячий чай, окунуться на 5 секунд, после насухо вытереться, тепло одеться и снова выпить горячий чай.

Если есть повышенное тромбообразование, венозная недостаточность есть, то это точно может привести даже к летальному исходу, отметила врач.