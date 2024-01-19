Рекомендации по крещенскому купанию от врача: расширить сосуды, пить горячий чай

Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии для Pravda.Ru рассказала, как правильно стоит готовиться к крещенским купаниям.
Эксперт поделилась, что медицинских противопоказаний очень много. Многим людям нельзя опускаться, окунаться в крещенскую холодную воду, хоть она у нас и +4 градуса, но, тем не менее, это контрастная температура с окружающей температурой и большой стресс для сосудов, отметила она. Терапевт рассказала, что не рекомендуется окунаться в прорубь больным сосудистыми заболеваниями, тем, кто перенёс инфаркты и инсульты, кто имеет варикозное расширение вен, хронический тонзиллит, фарингит, бронхиты.
“На самом деле ничего страшного и плохого в этом нет, если правильно всё делать, я имею в виду подготовиться, окунуться буквально на 4 секунды, выпить после горячий чай”, - рассказала Людмила Лапа.
Врач рекомендует перед крещенским купанием как следует подготовиться: выпить сосудорасширяющее таблетки, горячий чай, окунуться на 5 секунд, после насухо вытереться, тепло одеться и снова выпить горячий чай.
Если есть повышенное тромбообразование, венозная недостаточность есть, то это точно может привести даже к летальному исходу, отметила врач.
“И, конечно, самое главное – это алкоголь, который даёт в начале расширение сосудов, а потом обязательно стресс для сосудов, они сужаются, и вот тут как раз нас ждет вот этот коварный риск остановки сердца”, - рассказала терапевт.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.