Три ошибки, которые люди делают утром: фруктовый завтрак, недостаток воды, быстрые каши

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отсутствие достаточного количества жидкости и употребление бананов не являются лучшим началом дня. Врачи указывают, что на самом деле фруктовый завтрак может принести больше вреда, чем пользы. Как объясняют эксперты, популярный завтрак, включающий бананы, ведёт к большому потреблению сахара и быстрому появлению чувства голода и усталости. Об этом сообщает Pronews.

Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Врач-диетолог Дэрил Джоффр советует сочетать бананы с полезными жирами, чтобы предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови. Это также позволит получить больше пользы от содержащегося в этих фруктах калия, клетчатки и магния.

Кроме того, стоит отметить, что у бананов есть особенность, которая может быть особенно важна для пожилых людей. Излишнее потребление этих фруктов может повысить вязкость крови, особенно в случае недостатка белка в рационе. Поэтому рекомендуется ограничивать потребление бананов для пожилых людей. Кровь становится гуще и в том случае, если в рационе не хватает белка.

Как сообщают греческие эксперты, утренний приём достаточного количества жидкости является важным фактором для хорошего самочувствия человека. Они рекомендуют пить тёплую воду, которая помогает разжижить кровь и снизить концентрацию токсинов в ней. Важно также учесть это при завтраке. Идеальный утренний приём пищи не должен быть сухим, и в этом случае отлично подходит овсянка, которая хорошо впитывает воду. Этот вид завтрака может быть простым способом удовлетворить ежедневную потребность организма в жидкости.

Однако есть ещё одна ошибка, связанная с потреблением горячих каш по утрам, которую многие делают. Медики предупреждают о том, что лучше избегать каш быстрого приготовления, которые достаточно просто залить кипятком и подождать несколько минут.

"При отсутствии времени такой завтрак лучше, чем ничего. Но в "быстрых кашах" крупа обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает её питательную ценность", — передаёт здоровое-питание.рф.